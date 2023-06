POL-HSK: Frontalzusammenstoß

Brilon (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Mittwoch 5 Uhr haben Unbekannte ein Auto aus der Eichholzstraße entwendet. Bei dem Auto handelt es sich um einen Alfa Romeo (Typ 949) in blau metallischer Farbe. Möglichweise überwanden die Täter das Keyless Go-System. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. So können Sie sich schützen: Grundsätzlich sollte der Schlüssel, nach dem Abstellen des Fahrzeuges, in eine ...

mehr