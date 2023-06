Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto entwendet

Brilon (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Mittwoch 5 Uhr haben Unbekannte ein Auto aus der Eichholzstraße entwendet. Bei dem Auto handelt es sich um einen Alfa Romeo (Typ 949) in blau metallischer Farbe. Möglichweise überwanden die Täter das Keyless Go-System. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. So können Sie sich schützen: Grundsätzlich sollte der Schlüssel, nach dem Abstellen des Fahrzeuges, in eine funksignalabschirmende Hülle oder Dose gepackt werden. Die Autohersteller bieten eigene "Schlüssel-Key-Cover" (Hüllen) an. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Keks-, Tabakdosen oder Vergleichbares sind nur bedingt geeignet, da sie zumeist nicht "funkdicht" sind. Ein Funktionstest könnte über die Wirksamkeit Auskunft geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell