POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Fahrzeugdiebstahl

Bad Essen (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag (16:30 Uhr) bis Dienstagmorgen (07:00 Uhr) brachen Unbekannte auf eine umzäunte Baustelle am Kuhweg ein. Die Täter entwendeten Werkzeug und andere Gegenstände. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Kim Junker-Mogalle Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: ...

