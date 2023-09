POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Burg/Mosel (ots) - In der Zeit vom 03.09.2023 - 06.09.2023 wurde die Kriegerkapelle in Burg, Enkircher Weg, verwüstet. Hierbei wurde u.a. ein Fenster eingeschlagen und eine Jesusstatue beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) oder der Polizeiwache Traben-Trarbach (06541-6270) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

