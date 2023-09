POL-PDWIL: Hausfriedensbruch

Bitburg (ots) - In der Nacht von dem 06.09.2023 auf den 07.09.2023 drangen bislang unbekannte Täter in drei Gewerbeobjekte im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg ein, um Bargeld oder andere vorhandene Wertgegenstände zu entwenden. Gegen ca. 01.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Dieselstraße in Bitburg. Um 05.17 Uhr drangen mehrere Täter in ein Objekt in dem Gewerbegebiet Auf Herrel in ...

