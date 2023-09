Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Gewerbeobjekte

Bitburg (ots)

In der Nacht von dem 06.09.2023 auf den 07.09.2023 drangen bislang unbekannte Täter in drei Gewerbeobjekte im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg ein, um Bargeld oder andere vorhandene Wertgegenstände zu entwenden. Gegen ca. 01.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Dieselstraße in Bitburg. Um 05.17 Uhr drangen mehrere Täter in ein Objekt in dem Gewerbegebiet Auf Herrel in Brimingen ein. Zu einem noch nicht exakt zu bestimmenden Zeitpunkt in der Nacht kam es zu einer dritten, gleichgelagerten Tat. Unbekannte Person brachen in ein Gewerbeobjekt in dem Gewerbegebiet Bildchen in Rittersdorf ein. Zu dem entstandenen Sachschaden und dem Wert der entwendeten Wertsachen und Bargeldbeträge kann noch keine konkrete Aussage gemacht werden, die Summe dürfte sich aber im fünfstelligen Eurobereich bewegen. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Bitburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinwiese.

