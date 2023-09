Boxberg (ots) - Am 05.09.2023 gegen 18:48 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Personenkraftwagen die B 410 von Dreis-Brück in Richtung Boxberg. Hier kam er in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde mittelschwerverletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Er wurde ...

