PP-ELT: Brückenspringer von der Theodor-Heuss-Brücke

Mainz (ots) - Am 10.07.2023 gegen 21 Uhr, hat sich ein mit Methanol beladenes Tankschiff, bei der Einfahrt zum Industriehafen Mainz, am linken Rheinufer festgefahren. Ersten Ermittlungen zur Folge, wollte das zu Berg fahrende Schiff rückwärts in den Hafen einfahren. Hierzu drehte es in Höhe der Hafeneinfahrt über Backbord zu Tal und verfiel in der Folge mit dem ...

mehr