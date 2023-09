POL-PDWIL: Unfall mit verletzter Person

Üxheim (ots) - Am 05.09.2023 gegen 17:31 Uhr bemerkten die Geschädigten, dass es im Bereich der Schützenstraße in Üxheim zur Entwendung einer Metalltonne im Eingangsbereich einer dortigen Lagerhalle gekommen war. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen ...

