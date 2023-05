Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baustellendiebstahl, Dieseldiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Gemarkung Echte, Bundesstr. 248 / A7, dortiges Baustellencamp, Lagerstätte. Zeitraum: Mittwoch, 10. Mai 2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.23, 06:45 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte das genannte Baustellencamp auf und machte sich an den dortigen Containern gewaltsam zu schaffen. Diese wurden aufgebrochen und Werkzeuge bzw. Baumaschinen (Trennschleifer, Bohrmaschine etc.) entwendet. Auch wurde von einem Traktor Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet (ca. 400 l im Wert von 600.-Euro). Der Gesamtsachschaden (Sach.- und Entwendungsschaden) wurde auf 4000.- Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim - erreichbar unter Tel. 05382 95390- aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf eventuelle verdächtige Beobachtungen am Baustellencamp zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell