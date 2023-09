POL-PDWIL: möglicher Diebstahl

Spangdahlem (ots) - Am Dienstag, 05.09.2023, ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Hillstraße in Spangdahlem ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallversucher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Als die geschädigte Verkehrsteilnehmerin einen grünen Traktor überholte, kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, da der Traktor möglicherweise gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Anschließend entfernte ...

mehr