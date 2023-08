Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Räuber flüchtet

Polizei bittet um Hinweise + eingebrochen + durch Böllerwürfe verletzt

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Räuber flüchtet / Polizei bittet um Hinweise

Heute (18.08.2023) in den frühen Morgenstunden überfiel ein bislang Unbekannter den EDEKA-Markt und flüchtete im Anschluss unerkannt. Gegen 05:00 Uhr hatte er dem 29-jährigen Filialeiter des Marktes in der Rolfesstraße vor dem Markt aufgelauert und Geld gefordert. Seine Forderung unterstützte er unter Vorhalt eines Messers und drang ihn in den Markt. In einem günstigen Moment gelang dem 29-Jährigen die Flucht in den Außenbereich und er konnte um Hilfe rufen. Der Räuber flüchtete ohne Beute in Richtung Hof-Feldbach-Straße / Berliner Straße.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise:

- Wem ist heute Früh, im Bereich der Rolfesstraße, eine verdächtige Person aufgefallen? - Wer hat den Räuber auf seiner Flucht beobachtet? - Wer kann Hinweise zur Identität des etwa 175 cm großen und schlanken Mannes geben? Er war dunkel bekleidet. Er sprach mit heimischem Dialekt und hatte eine auffällige Warze linksseitig der Nase.

Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar-Werdorf: eingebrochen

Im Zeitraum, zwischen Montag (14.08.2023), 18:00 Uhr und Donnerstag (17.08.2023), 21:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Bachstraße. Sie brachen die Haustür auf und stahlen Waffen, Munition und Bargeld, sowie weitere Gegenstände aus dem Haus. Der Schaden wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bachstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- durch Böllerwürfe verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Wetzlarer Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Mehrere Meldungen über Böllerwürfe im Bereich der Schmiedgasse gingen gestern Abend (17.08.2023) gegen 23:30 Uhr bei der Wetzlarer Polizei ein. Der Polizei wurden vier Personen bekannt, die durch die Knallgeräusche am Gehör verletzt wurden. Zeugen, die Hinweise zu den "Böllerwerfern" geben können, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell