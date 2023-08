POL-LDK: + BMW zerkratzt + Aus Golf bedient + Mit SLK überschlagen + Wohnungseinbruch + Kennzeichen geklaut + Überholvorgang mit fatalen Folgen + Am Clubheim randaliert + Kleidercontainer geknackt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem X5 zurückließ. Der silberfarbene BMW-SUV parkte zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr in der Herwigstraße, in Höhe der Hausnummer 12. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in die Fondtür auf der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Allendorf: Sporttasche aus Golf stibitzt -

Im Struthweg schlug am frühen Freitagmorgen ein Autoaufbrecher zu. Zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr brach der Unbekannte den in Höhe der Hausnummer 23 geparkten schwarzen Golf auf und griff sich eine Sporttasche samt Geldbeutel und Sportbekleidung. Zeugen, die Angaben zu dem Aufbrecher machen können oder denen am Freitagfrüh im Struthweg in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Langenaubach: Kontrolle verloren -

Zwei Verletzte und ein demolierter SLK, das ist die Bilanz eines Unfalls von Samstagnachmittag bei Langenaubach. Gegen 13.05 Uhr war der 62-jährige Fahrer des Benz auf der Landstraße zwischen Breitscheid und Langenaubach unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen SLK und kam von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug. Der in Beselich lebende Unfallfahrer und seine 56-jährige Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon, die von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Die Schäden am Benz können noch nicht beziffert werden.

Herborn: Wohnungseinbruch am Reuterberg -

Über die Terrassentür drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Vogelsang" ein. Zwischen Mittwoch (09.08.2023), gegen 15.00 Uhr und Freitag, 11.08.2023, gegen 16.00 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Tür ein, kletterten in das Haus und durchwühlten sämtliche Räume. Ob die Diebe Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die zur genannten Zeit in diesem Zusammenhang im Vogelsang auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Kennzeichen vom Ordnungsamt geklaut -

Am Wochenende vergriffen sich Unbekannte an einem grauen Golf Kombi, der dem Ordnungsamt der Stadt Aßlar als Dienstwagen dient. Die Täter schraubten die beiden Nummernschilder LDK - A 4334 ab. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 06.50 Uhr beobachteten, werden gebeten die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu informieren.

Wetzlar-Hermannstein: Eine Leichtverletzte und mehrere demolierte Fahrzeug -

Mit einem Überholvorgang auf der Hermannsteiner Straße löste ein 21-jähriger BMW-Fahrer gestern Abend eine fatale Kettenreaktion aus. Gegen 22.10 Uhr war der im Schöffengrund lebende BMW-Fahrer in Richtung Wetzlarer Innenstadt unterwegs und setzte zum Überholen zweier vor ihm fahrende Autos an. Während er mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenspur fuhr, bog von einem Grundstück der Hermannsteiner Straße aus ein Audi A1 auf die Fahrbahn in Richtung Aßlar, also auf den Fahrstreifen des überholenden BMW, ein. Der 21-Jährige im BMW wollte nun, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, den Überholvorgang abbrechen und zog nach rechts auf den ursprünglichen Fahrstreifen. Hier prallte er gegen das Heck eines Polos und anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderten den BMW gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen und den Polo gegen eine A-Klasse, die wiederum gegen einen davor geparkten VW Polo rutschte. Zudem schleuderte der entgegenkommende Audi nach dem Aufprall mit dem BMW gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Die 25-jährige Audifahrerin aus Wetzlar erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Unfallfahrer sowie die beiden 32 und 33 Jahre alten in Wetzlar wohnenden Insassen im Polo blieben nach ersten Einschätzungen unverletzt. Der BMW, der Polo, der Audi und der geparkten Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wetzlar-Hermannstein: Vandalen am Clubheim -

Unbekannte Vandalen trieben am Vereinsheim der Wetzlarer Kegelsportler in der Blasbacher Straße ihr Unwesen. Sie schlugen die Scheibe eines Schaukastens sowie Teile der Verglasung des Haupteinganges ein. Zudem schoben sie Mülltonnen eine Böschung herunter. Den Schaden schätzt der Verein auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag am Vereinsheim beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Naunheim: Kleidercontainer geknackt -

Nachdem ein Dieb zwei Kleidercontainer in der Karlstraße aufgebrochen und sich daraus bedient hatte, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Unbekannte die Schlösser der beiden Container knackte, einen Müllsack mit Kleidungsstücken vollstopfte und sich anschließend mit dem Fahrrad auf und davon machte. Der Täter war ca. 175 cm groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt, schlank und hatte eine Glatze. Nach Einschätzung des Zeugen stammte er aus dem osteuropäischen Raum. Der trug ein beigefarbenes T-Shirt sowie blaue Shorts. Zur Flucht nutzte er ein silberfarbenes Fahrrad. Hinweise zu dem Kleiderdieb nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Hörnsheim: Spiegel abgetreten -

250 Euro werden für den Besitzer eines Tiguan für die Anschaffung eines Außenspiegels fällig, nachdem ein Unbekannter diesen abgetreten hatte. Der graue VW parkte zwischen Freitagabend, gegen 23.15 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 04.10 Uhr in der Lützellindener Straße. Zeugen, die Angaben zu dem Treter machen können, werden gebeten unter Tel.: (06441) 9180 die Wetzlarer Polizei zu informieren.

