POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Einbrüche am Wochenende in Duisburg

Gleich mehrfach meldeten Duisburgerinnen und Duisburger der Polizei am Wochenende (1. Bis 4. Juni) Einbrüche oder Einbruchsversuche in Privatwohnungen oder Geschäfte. In folgenden Fällen sucht die Kripo Zeugen:

Altstadt:

- Unbekannte brachen am Freitag (2. Juni) zwischen 9 und 15:30 Uhr in die Wohnung einer 30-Jährigen am Kuhlenwall ein. Sie stahlen, Kleidung, Schmuck und Bargeld.

- Etwa im selben Zeitraum (Freitag, zwischen 12 und 15:30 Uhr) wurde auch in die Wohnung eines 25-Jährigen an der Untermauerstraße eingebrochen. Was gestohlen wurde, ist unklar.

- In der Nacht von Freitag auf Samstag (3. Juni) nahmen Einbrecher ein Eiscafé der Münzstraße ins Visier. Sie stahlen Bargeld, einen Laptop und eine Sahnemaschine.

- In einer Wohnung am Sonnenwall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Täter hinterließen zwischen Donnerstag (1. Juni), 7 Uhr und Samstag, 7 Uhr allerdings deutliche Spuren, sodass die 44-jährige Bewohnerin die Polizei informierte, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war.

- Auch ein Einbruch in einen Tabakladen an der Königstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. Juni) scheiterte. Allerdings muss der Ladeninhaber jetzt die kaputte Scheibe ersetzen, die die Täter versucht haben zu zerstören.

Laar:

Am Freitag zwischen etwa 15 und 0 Uhr gab es einen Einbruch in die Wohnung eines 56-Jährigen an der Werthstraße. Die Täter stahlen eine Umhängetasche aus der Wohnung.

Homberg:

In der Nacht zu Samstag (zwischen 21 und 6 Uhr) brachen Täter in die Geschäftsräume eines Wohlfahrtsverbandes ein. Was gestohlen wurde ist noch unklar.

Wer Hinweise zu möglichen Verdächtigen geben kann, wird gebeten, ich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Tipps, wie Sie Ihre Häuser oder Wohnungen besser vor Einbrechern schützen können und den Kontakt zu unseren Experten der Kriminalprävention gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-tipps-der-polizei-zum-einbruchschutz

