POL-DU: Hochheide: Raubüberfall im Drogenmilieu - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Raubüberfall an der Kronenstraße am Mittwochabend (31. Mai, 20 Uhr) sucht die Polizei Zeugen. Der Fall im Detail: Streifenpolizisten fielen dort zwei Männer auf, die beim Erblicken des Polizeiautos davonliefen. Die Einsatzkräfte konnten das Duo (23 und 28 Jahre alt) stellen. Einer der Verdächtigen hatte eine Platzwunde am Kopf; bei beiden tränten die Augen. Die Männer berichteten den Beamten, dass sie vor dem Eingang des dortigen Parks von zwei Personen angegriffen worden waren. Die Unbekannten seien in einem weißen VW mit Dortmunder Kennzeichen vorgefahren und hätten sich als Polizisten ausgegeben. Hinter der Windschutzscheibe habe ein eingeschaltetes Blaulicht gelegen. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den vier Männern, in Folge dessen der 23- und der 28-Jährige mit Pfefferspray attackiert worden sein sollen. Der 28-Jährige schilderte, dass man ihm außerdem mit eine Schusswaffe gegen den Kopf geschlagen habe. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der 28-Jährige eine große schwarze Tüte aus der Beifahrerseite des VWs geholt und in den Audi des 23-Jährigen verstaute. Sie habe außerdem Schüsse gehört. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten die Einsatzkräfte den Audi. Im Kofferraum fanden sie die schwarze Tüte - gefüllt mit insgesamt rund einem Kilogramm Marihuana. In der Wohnung der beiden wurden ebenfalls Drogen sichergestellt. Der 23 und der 28 Jahre alte Mann wurden vorläufig festgenommen. Sie müssen sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Nach den Männern im Dortmunder VW sucht die Polizei weiterhin. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, das weiße Auto flüchten gesehen oder die Tat mitbekommen? Hinweise bitte ans Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0203 2800.

