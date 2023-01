Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen/Landkreis Tuttlingen) - Kachelofen löst Brand in Wohnhaus aus (22.01.2023)

(Durchhausen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Am Sonntagmittag um 11.35 Uhr ist es in der Dorfstraße in Durchhausen zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Durch die Beheizung des über drei Etagen verbauten Kachelofens geriet zunächst die Umbauung des Kachelofens in Brand, welches angrenzende Balken und die Hauswand in Mitleidenschaft zog. Durch den Hausbesitzer wurde der Brand schnell entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die eingesetzte Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung eine Zwischendecke öffnen. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt (AM).

