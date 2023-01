Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand eines Gartenschopfs (21.01.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 23:00 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand eines Schuppens in der Werastraße in Schwenningen gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Gartenschopf bereits im Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Wohnhäuser nicht gänzlich verhindert werden. An den Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von etwa 220´000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Als eine mögliche Ursache kommt eine unsachgemäße Entsorgung von vermeintlich erkalteter Asche durch den 81-jährigen Eigentümer in Betracht.

