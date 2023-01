Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B33 Triberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Sattelauflieger löst sich von Zugmaschine (21.01.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 06:45 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der B33 von Triberg in Richtung St. Georgen. In Höhe der Bühlkurve löste sich aufgrund eines technischen Defektes am Kupplungshaken die Verbindung zwischen Zugmaschine und Auflieger. Als der Fahrer dies bemerkte, gelang es ihm noch die Zugmaschine abzubremsen. Der Tank Auflieger, beladen mit 25 t Orangensaft, schob sich von hinten gegen die Zugmaschine und kam schräg versetzt neben ihr zum Stehen. Die Zugmaschine und der Auflieger wurden hierbei erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30´000 Euro. Die B33 war zeitweise nur noch einspurig befahrbar. Gegen 12:30 Uhr war der Sattelzug geborgen und die Straße wieder frei befahrbar.

