Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/Schwarzwald-Baar-Kreis) Vier Reifen an Pkw zerstochen (21.01.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit von 06:00 bis 14:00 Uhr wurde an einem auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Schützenstraße in Vöhrenbach abgestellten grauen Pkw Skoda Karoq durch eine bisher unbekannte Täterschaft alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724 9495-0 erbeten.

