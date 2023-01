Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall mit 6000 Euro Schaden beim Linksabbiegen

VS-Villingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagmorgen, kurz nach 08 Uhr, an der Kreuzung Peterzeller Straße, Obere Waldstraße und Am Krebsgarten passiert ist. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Polos wollte von der Peterzeller Straße nach links auf die Obere Waldstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf, dessen 37-jähriger Fahrer auf der Peterzeller Straße von Mönchweiler kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

