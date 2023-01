Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Sturz verletzt - Polizei sucht Zeugen (19.01.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall an der Einmündung Fuchsweg und Mühlbachstraße am Donnerstagmorgen gestürzt und verletzt worden. Eine 52-jährige Radfahrerin bog vom Fuchsweg kommend nach rechts in die Mühlbachstraße ab. Von links kam zeitgleich ein unbekannter Autofahrer, der auf der Mühlbachstraße in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs war. Um eine Kollision mit dem den Einmündungsbereich passierenden Auto zu verhindern, bremste die vorfahrtsberechtigte Radlerin stark ab und stürzte dabei. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Die 52-Jährige begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07773 920017, beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell