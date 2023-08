Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallfahrer flüchtet + Hakenkreuz geritzt + Fahrrad gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger: Unfallfahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße 40 sucht die Dillenburger Polizei nun Zeugen. Ein 17-Jähriger war am Freitagnachmittag (04.08.2023) mit seinem 125-er Krad auf dem Weg von Dillenburg-Donsbach kommend in Fahrtrichtung Haiger unterwegs. Gegen 16:15 Uhr kam ihm in Höhe dem Abzweig zum Friedwald ein silberner Corsa entgegen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Opel-Fahrer im Kurvenbereich auf die Fahrspur des 17-Jährigen. Dieser musste mit seinem Krad ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichmanöver streifte das Zweirad die Schutzplanke. Am Motorrad entstand ein 1.200 Euro teurer Sachschaden. Der Corsa-Fahrer flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem silbernen Opel Corsa erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar- Hakenkreuz geritzt

Unbekannte haben in die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Schäfersheck" ein Hakenkreuz geritzt. Festgestellt wurde die Beschädigung am Mittwochnachmittag (09.08.2023), gegen 16:25 Uhr. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Fahrrad gestohlen

An der Bahnhof Nordseite haben Unbekannte ein rund 2.850 Euro teures Fahrrad gestohlen. Dieses hatte der Besitzer am Dienstag (08.08.2023) gegen 16:40 Uhr am Fahrradständer im Bereich des Zugangs zur Unterführung abgestellt und angeschlossen. Als er am Mittwochmorgen (09.08.2023), um 07:10 Uhr, zu seinem Bike zurückkehrte, war dieses verschwunden. Das zerstörte Schloss hat einen Wert von 50 Euro. Wem sind verdächtige Personen im Bereich der Bahnhof Nordseite und am Fahrradständer aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Dieben geben? Zeugen werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell