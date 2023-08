Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Vor Sparkasse Astra zerkratzt + Nach Unfallfluchten in Seelbach, Hörbach, Ehringshausen und Waldgirmes Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

Herborn: Astra vor Sparkasse zerkratzt -

In der Parkbucht vor der Herborner Sparkasse vergriffen sich Unbekannte an einem grauen Opel Astra. Am Sonntag, zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr trieben die Täter Kratzer entlang des Kofferraums und der hinteren rechten Fahrzeugseite. Eine neue Lackierung wird die Besitzerin mindestens 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Seelbach: Unfallflucht in der Bergstraße -

Beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen in der Bergstraße geparkten blauen Ford Focus Kombi. Der Ford stand am Sonntag, zwischen 00.30 Uhr und 08.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Für einen neuen Außenspiegel werden für den Besitzer ca. 250 Euro fällig. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Hörbach: Unfallflucht beim KFC -

Nach einem Zusammenstoß auf dem Parkplatz eines Hähnchen-Fast-Food-Restaurants in der Straße "Auf den Lüppen" sucht die Herborner Polizei Zeugen. Beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer einen dort geparkten schwarzen Skoda Octavia Kombi und ließ am Heck einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. Zeugen, die die Karambolage am 01.08.2023 (Dienstag), zwischen 20.00 Uhr und 20.40 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Ehringshausen: Unfallflucht am Ärztehaus -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Dienstag vergangener Woche (01.08.2023) auf dem Parkplatz des Ärztehauses zurückließ. Zwischen 09.15 Uhr und 11.45 Uhr prallte der Flüchtige beim Rangieren gegen ein neben ihm geparkten grauen Toyota Verso. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Waldgirmes: Unfallflucht an der Reithalle -

Nach einer Unfallflucht in der Lindenstraße, auf dem Parkplatz gegenüber der Reithalle, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Donnerstagmorgen (03.08.2023), gegen 11.00 Uhr stellte dort eine Hundebesitzerin ihren grauen Opel Astra ab und ging spazieren. Als sie gegen 11.50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am Heck des Opels. Auf der Fahrerseite waren Beleuchtungseinrichtungen beschädigt worden. Neben ihrem Astra stand mittlerweile ein Sattelauflieger. Die Polizei schließt nicht aus, dass beim Rangieren mit dem Auflieger der Lasterfahrer gegen den geparkten Opel gestoßen war und anschließend davonfuhr. Die Schäden am Astra belaufen sich auf mindestens 800 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

