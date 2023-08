Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Berauscht gegen Kübel geprallt + Haustür in Herborn beschädigt + Unfallflucht in Vollnkirchen +

Dillenburg (ots)

Haiger: Gegen Blumenkübel gekracht -

Ohne Führerschein, aber mit Promille prallte ein Daciafahrer heute in den frühen Morgenstunden in der Gothestraße gegen einen Blumenkübel. Gegen 02.15 Uhr wollte der 18-Jährige von der Westerwaldstraße aus in die Goethestraße abbiegen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Kübel. Der Haigerer blieb unverletzt. Die Schäden am Auto und dem Kübel summieren sich auf etwa 10.000 Euro. Da der junge Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen ihn Polizisten pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 0,98 Promille. Zudem ist der Haigerer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und durfte anschließend wieder nach Hause. Auf den 18-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Herborn: Steine gegen Haustür geschleudert -

Unbekannte Vandalen beschädigten in der vergangenen Nacht eine Haustür in der Walther-Rathenau-Straße. Um kurz nach Mitternacht schleuderten die Täter an der Einmündung zur Augustastraße Steine gegen die Scheiben der Tür. Ein Stein durchschlug die Scheibe. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter gegen Mitternacht an der Haustür beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang im Bereich der Walther-Rathenau-Straße und der Augustastraße Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg-Vollnkirchen: Unfallflucht in der Wertshäuser Straße -

Vermutlich beim Aus- oder Einparken beschädigt ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Wertshäuser Straße geparkten Peugeot 208. Der Franzose stand von Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr bis Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20. An dem Wagen blieb durch die Kollision ein Schaden am Heck der Fahrerseite zurück. Die Reparatur wird mindestens 500 Euro kosten. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unfallfahrer von einem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses aus gegen den Peugeot stieß. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

