Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei Wetzlar codiert im August Fahrräder und E-Scooter im "Haus der Prävention"

Telefonische Anmeldung erforderlich

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Am 16. und 17. August 2023, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, bittet die Wetzlarer Polizei eine Rahmencodieraktion im "Haus der Prävention" in Wetzlar an.

Erstmals gibt es die Möglichkeit neben Fahrradrahmen auch die Rahmen von E-Scootern codieren zu lassen.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06441/918-0 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades oder des E-Scooters. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Gefährt seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder oder E-Scooter können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtiger Hinweis! Die Codierungen findet im "Haus der Prävention" am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Codieraktion ist zu beachten:

- Anmeldung ist zwingend erforderlich. - Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin. - Personalausweis ist mitzubringen. - Neben dem Fahrrad oder dem E-Scooter muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung vorgezeigt werden. - E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen. - Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell