LPI-G: Ladendiebstahl mit anschließendem Widerstand

Gera (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten Beamte des Inspektionsdienstes Gera am 19.05.2023 um 16:35 Uhr eine 39 - jährige Sagway Fahrerin in der Berliner Straße in Gera anhalten. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hat. Im Rahmen der Aufnahme erfolgte eine Blutprobenentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. ...

mehr