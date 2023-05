Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht am Straßenverkehr teilgenommen

Gera (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten Beamte des Inspektionsdienstes Gera am 19.05.2023 um 16:35 Uhr eine 39 - jährige Sagway Fahrerin in der Berliner Straße in Gera anhalten. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hat. Im Rahmen der Aufnahme erfolgte eine Blutprobenentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Am 21.05.2023 wurde ebenfalls in der Berliner Straße in Gera ein Fahrradfahrer ohne erforderliche Beleuchtung um 03:45 Uhr festgestellt. Als dieser einer Kontrolle unterzogen und Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, stellte sich heraus, dass der 49 - Jährige 1,93 Promille aufwies. Auch bei ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme realisiert und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

