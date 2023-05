Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mitteilung über Ruhestörung - Angriff auf Polizeibeamte - Gewahrsam

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 19.05.2023 teilte zunächst um 22:12 Uhr ein Anwohner der Albert-Einstein-Straße telefonisch eine Ruhestörung in der Nachbarschaft mit. Nachdem die Beamten bei der Überprüfung vor Ort keinen ruhestörenden Lärm feststellen konnten, versuchten die Beamten Rücksprache mit dem Anrufer zu führen. Als der 33-jährige polizeibekannte Altenburger schließlich doch noch erheblich alkoholisiert die Tür öffnete, fing er sofort an die Beamten zu beleidigen und attackierte sie schließlich auch noch tätlich. Als der Angreifer daraufhin in Gewahrsam genommen wurde, versuchte er sich mit Schlägen und Tritten der Maßnahme zu widersetzen. Dies half ihm jedoch nichts und er musste die Nacht in der Zelle verbringen.

