POL-LDK: + Zeugen nach verbotenem Autorennen auf der B277 bei Dillenburg gesucht + Unfallflucht auf Globus-Parkplatz +

Dillenburg: Verbotene Autorennen? Polizei sucht Zeugen -

Am Donnerstagabend vergangener Woche führten auf der Bundesstraße 277 die Fahrer eines silberfarbenen und eines schwarzen BMW offensichtlich Beschleunigungsrennen durch. Die Dillenburger Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden Raser aufgefallen sind. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Dillenburg und dem Sechsheldener Kreisel beschleunigte gegen 22.45 Uhr der Fahrer seinen schwarzen 5er BMW deutlich über die dort erlaubten 100 km/h und überholte mehrere Fahrzeuge. Am Kreisverkehr bog er verbotener Weise gleich links in Richtung Dillenburg ab, ohne den Kreisel selbst zu umfahren. Der BMW ist im Landkreis Siegen-Wittgenstein zugelassen und hatte somit SI-Kennzeichen. Wenig später fiel auf demselben Streckenabschnitt der Fahrer eines silberfarbenen BMW mit AK-Zulassung (Landkreis Altenkirchen) auf. Auch er beschleunigte seinen Wagen auf deutlich mehr als 100 Sachen und wendete am Kreisverkehr Sechshelden ebenso verkehrswidrig in Richtung Dillenburg. Die Dillenburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts von verbotenen Kraftfahrzeugrennen und sucht Zeugen: Wem sind die beiden BMW am Abend des 10.08.2023 bei Dillenburg durch die ihre gefährliche Fahrweise aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Flucht auf Globus-Parkplatz -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem grauen Passat Kombi zurückließ. Der Wagen stand am Montag, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in der Altenberger Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige die Fahrerseite des Passats. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

