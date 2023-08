POL-EL: Lingen - Backofen in einer Backstube in Brand geraten

Werlte (ots) - Gestern gegen 16.35 Uhr kam es in Werlte zu einem Großaufgebot der Feuerwehr Werlte und Lahn. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Straße "Auf dem Stroh" stehendes Wohnhaus Feuer. Bei zwei baulich miteinander verbundenen Einfamilienhäusern stand innerhalb kürzester Zeit der Dachstuhl in Brand. Der 65-jährige Bewohner konnte das ...

mehr