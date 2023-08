Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Bei Brand eines Wohnhauses entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro

Werlte (ots)

Gestern gegen 16.35 Uhr kam es in Werlte zu einem Großaufgebot der Feuerwehr Werlte und Lahn. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Straße "Auf dem Stroh" stehendes Wohnhaus Feuer. Bei zwei baulich miteinander verbundenen Einfamilienhäusern stand innerhalb kürzester Zeit der Dachstuhl in Brand. Der 65-jährige Bewohner konnte das Feuer, welches augenscheinlich in der Waschküche ausbrach, rechtzeitig entdecken und sich sowie seine 63-jährige Nachbarin in Sicherheit bringen und den Notruf wählen. Die starke Rauchentwicklung war bereits aus weiter Ferne zu erkennen und die Sirenen der örtlichen Feuerwehr Werlte, welche mit 7 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort war, kurz darauf zu hören. Zur Unterstützung war ebenfalls die Feuerwehr aus Lahn mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt und das Feuer konnte durch das schnelle Einschreiten der FFW gelöscht werden. Dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt und die Wohnhäuser sind derzeit nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell