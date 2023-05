Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer und Sozia bei Unfall auf B 7 verletzt: Ermittler suchen Zeugen, der anhielt

Kassel (ots)

Kaufungen/ B 7:

Zur Aufklärung des Hergangs eines Unfalls zwischen einem Sattelzug und einem Motorrad, der sich am vergangenen Montagnachmittag auf der B 7 in Kaufungen in Höhe Papierfabrik ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nach Zeugen. Weiterhelfen könnte die Fahrerin oder der Fahrer eines Autos, möglicherweise ein Seat Leon, die oder der den Unfall beobachtet haben dürfte und an der Unfallstelle angehalten hatte.

Der Unfall auf der Bundesstraße hatte sich am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr ereignet. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 29-jähriger Motorradfahrer mit einer 27 Jahre alten Sozia, beide aus Großalmerode, auf der B 7 in Richtung Anschlussstelle Kassel Ost auf der Rechtsabbiegespur unterwegs. Wie sie der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Ost schilderten, fuhr ein Sattelzug in gleiche Richtung links neben ihnen und zog plötzlich nach rechts auf ihren Fahrstreifen, sodass das Krad vom Lkw gegen die rechte Leitplanke gedrückt wurde und beide anschließend vom Motorrad stürzten. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr nach dem Unfall weiter, konnte aber dank eines aufmerksamen Autofahrers, der zwar den Unfallhergang nicht gesehen, sich aber das Kennzeichen des flüchtenden Lkws notiert hatte, nachträglich ermittelt werden. Der 29-Jährige und seine Begleiterin wurden von Rettungskräften mit Verletzungen und Brüchen an Füßen und Beinen in ein Krankenhaus gebracht.

Der oder die Zeugin, die nach der Kollision an der Unfallstelle angehalten hatte oder weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell