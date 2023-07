POL-PDTR: Fahrraddiebstahl aus der Garage eines Einfamilienhauses

Saarburg (ots) - Am Mittwoch, den 19.07.2023 kam es zwischen 17:20 und 17:30 Uhr in der Irscher Straße in Saarburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte in o.g. Zeitraum ihren PKW, Citreon, vor dem Anwesen Nr 32 in der Irscher Straße in Saarburg unbeschädigt ab. Als sie zehn Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug kommt, stellt sie einen Schaden an ihrem linken Außenspiegel fest. Ein Verursacher ist ...

