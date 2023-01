Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter verwechselt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitagabend suchte ein 35-Jähriger eine Bar in Dannstadt auf, seinen E-Scooter stellte er vor dem Anwesen ab. Als er gegen 01:30 Uhr nachhause fahren wollte, war das Gefährt verschwunden und der Mann erstattete Anzeigen wegen Diebstahls. Im Verlauf des Samstages meldete sich nun ein 21-jähriger Dannstadter und erklärte, Gast in derselben Kneipe gewesen zu sein. Er sei ebenfalls mit einem von einem Freund geliehenen E-Scooter "angereist" und auch wieder damit nachhause gefahren. Offensichtlich jedoch mit dem falschen, denn er habe im Laufe des Tages festgestellt, dass er die zwei Scooter verwechselt haben muss und dann mit dem falschen nachhause gefahren sein muss. Der Geschädigte erhielt so seinen vermeintlich gestohlenen E-Scooter wieder zurück. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend, jedwede geparkten Gefährte, egal ob E-Scooter, Fahrrad oder Pkw, gegen unbefugten Gebrauch und Diebstahl zu sichern - immer und überall, auch wenn das Fahrzeug nur kurz unbeaufsichtigt bleiben sollte.

