Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund starken Schneefalles in Schifferstadt/Böhl-Iggelheim

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr kam ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem BMW beim Befahren der Dudenhofener Straße in Höhe der Überführung der BAB 61 wegen nicht angepasster Geschwindigkeit aufgrund der vorherrschenden Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand, am Pkw entstand Schaden in Höhe von ca. 5000EUR. Gegen 05:50 Uhr verlor ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim auf der Überführung der Bahnstrecke aus selbigem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Leitplanke. Hier entstand ein Schaden von ca. 10.000EUR. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen 10:50 Uhr kam es an der Einmündung Kirchenstraße/Burgstraße in Schifferstadt zu einem Auffahrunfall, weil ein 36-jähriger Audi-Fahrer offensichtlich aufgrund der Straßenverhältnisse einen zu geringen Abstand zu seinem Vordermann, einem 52-jährigen BMW-Fahrer, einhielt und deshalb sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen konnte. Hier entstanden Schäden in Höhe von lediglich ca. 550 EUR. Nachmittags kam ein 24-jähriger Fahrer eines Smart in Böhl-Iggelheim beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Friedrich-Ebert-Straße ins Schleudern und rammte einen dort geparkten Pkw VW; Schadenshöhe ca. 4500EUR. Fast zeitgleich geriet ein 39-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Befahren der L454 in der Gemarkung Böhl-Iggelheim nach rechts auf den Grünstreifen - der aber zum Unfallzeitpunkt weiß war - überfuhr dort ein Verkehrszeichen und fuhr sich schließlich im tiefen Schnee fest. Der Lkw musste durch einen Abschlepper geborgen werden, es entstand ein Sachschaden von ca. 400EUR.

