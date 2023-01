Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Im Verlauf des Freitages - vermutlich nachmittags - kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Schifferstadt: Im Hintermüdich hebelte unbekannte Täterschaft ein rückwärtig gelegenes Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf und stahl Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen EUR-Bereich. In der Langgasse gelangte unbekannte Täterschaft ebenfalls durch das Aufhebeln eines Fensters in ein dortiges Anwesen und durchwühlte Schränke und Schubladen, hauptsächlich im Schlafzimmer, auf der Suche nach Wertgegenständen. Über Art und Umfang des Schadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Polizei Schifferstadt bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell