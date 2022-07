LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Arnstadt (ots) - Heute, gegen 13.15 Uhr parkte ein 83-jähriger Fahrer eines Renault sein Fahrzeug am linken Fahrbahnrand in der Tambuchstraße. Nachdem der 83-Jährige das Fahrzeug verlies, rollte der PKW nach rechts auf einen davor stehenden Smart. Hierbei entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr