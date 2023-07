POL-PDTR: Diebstahl von E-Bikes

Mertesdorf (ots) - Am 18.07.2023, kam es gegen 18:10 Uhr auf der K77 in Höhe der Einmündung zur Ausfahrt auf die L151 in Fahrtrichtung Hermeskeil zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kollidierte der Pkw einer 59-jährigen Fahrzeugführerin mit einem Leichtkraftrad, das durch einen 16-jährigen Fahrer geführt wurde. Das Leichtkraftrad befand sich auf der K77 aus Fell kommend und beabsichtigte an der Einmündung ...

