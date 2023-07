Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: schwerer Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Mertesdorf (ots)

Am 18.07.2023, kam es gegen 18:10 Uhr auf der K77 in Höhe der Einmündung zur Ausfahrt auf die L151 in Fahrtrichtung Hermeskeil zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kollidierte der Pkw einer 59-jährigen Fahrzeugführerin mit einem Leichtkraftrad, das durch einen 16-jährigen Fahrer geführt wurde. Das Leichtkraftrad befand sich auf der K77 aus Fell kommend und beabsichtigte an der Einmündung geradeaus in Richtung Mertesdorf zu fahren. Der Pkw befuhr zunächst die Abfahrt der L151 in Richtung Fell und beabsichtige durch ein direktes Wendemanöver wieder in die gleiche Richtung auf die L151 aufzufahren. Dabei übersah die Fahrerin das heranfahrende Leichtkraftrad. Der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde schwerverletzt und die Fahrerin des Pkw leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz befanden sich mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr der VG Trier-Ruwer sowie 2 Rettungswagen, ein Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich.

