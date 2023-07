Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trickdiebstahl von Bargeld und Schmuck

Holzerath (ots)

Am Montag, 17.07.2023, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr - 16:30 Uhr, wurde ein älterer Herr Opfer eines Trickdiebstahls in Holzerath. Der Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt mit Gartenarbeiten an seinem Grundstück beschäftigt, als er von einer weiblichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Mutmaßlich ist in diesem Zeitraum eine weitere Person durch die offenstehende Kellertür ins Anwesen des Geschädigten gelangt und hat dort Bargeld und Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Die weibliche Person hat sich dann fußläufig in Richtung Kindergarten entfernt.

Zeugen die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil, Tel: 06503/9151-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell