Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erst bestohlen, dann geschlagen worden: Polizei Trier sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

Trier (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht machten am Porta-Nigra-Platz in Trier zwei Männer eine zufällig vorbeifahrende Streife der Polizeiinspektion Trier auf sich aufmerksam und gaben den Einsatzkräften gegenüber an, dass sie soeben bestohlen worden seien. Einem der beiden sei von einem Mann aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus das Mobiltelefon entwendet worden. Als der Geschädigte die Männer ansprach und die Rückgabe seines Smartphones verlangte, wurde er vom Tatverdächtigen hinterrücks geohrfeigt. Die verdächtige Personengruppe entfernte sich durch die Paulinstraße, konnte jedoch unweit der Tatörtlichkeit durch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte von Polizeiinspektion Trier und Diensthundestaffel Trier gestellt und kontrolliert werden - der Tatverdächtige trug das entwendete Smartphone noch bei sich. Insgesamt erhärtete sich bei den Ermittlungen der Verdacht des räuberischen Diebstahls, die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an. Aufgrund der zentralen Tatörtlichkeit wird davon ausgegangen, dass der Vorfall womöglich von weiteren Passanten beobachtet worden sein könnte. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

