Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Korlingen (ots)

Am Dienstag, dem 18.07.2023, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich auf der K12 in Höhe der Ortslage Korlingen ein Verkehrsunfall. Ein Traktor befuhr dabei die K12 in Fahrtrichtung Waldrach und beabsichtigte auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit einem überholenden Motorradfahrer. Der gestürzte Motorradfahrer wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die K12 vollständig gesperrt werden und konnte erst nach Bergung des verunfallten Motorrades wieder freigegeben werden. Neben der Polizeiinspektion Trier waren weiterhin der Rettungsdienst der Feuerwehr Trier, die freiwillige Feuerwehr Gutweiler und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

