LPI-NDH: Schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - In einem Einkaufszentrum am Pferdemarkt griffen gestern Abend mehrere Jugendliche einen 19-Jährigen tätlich an. Sie schlugen und traten auf den jungen Mann ein und entwendeten in der Folge Elektroartikel aus seinem Rucksack. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die jugendlichen Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

