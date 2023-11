Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Tieflader entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits in der Nacht zum 14.11.2023 wurde im Stockheimer Weg ein Tieflader entwendet. Der Anhänger stand abgestellt am Straßenrand und gehört einer Firma zum Glasfaserausbau. Auffällig an dem Tieflader war, dass die Reifen zuvor zerstochen wurden und der Anhänger somit nicht fahrbereit war. Der Tatort befindet sich an der Grenze zu Versmold. Zu den dortigen Ortsteilen Bockhorst bzw. Loxten. Hinweise zum Verbleib des Tiefladers oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter 05424-293290 entgegengenommen.

