Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0598 --Obdachloser mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Osterdeich Zeit: 11.10.2023, 00.20 Uhr

Ein Unbekannter verletzte in Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Obdachlosen in der Bremer Altstadt mit Messerstichen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 39-Jährige schlief im Kunsttunnel am Osterdeich, als ein Mann nach Mitternacht an ihn herantrat und ihm mehrere Stich- und Schnittverletzungen zufügte. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Der 39 Jahre alte Mann suchte daraufhin die Polizeiwache auf und wurde anschließend von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Er war komplett in dunkel gekleidet, trug Handschuhe, eine Kapuze und eine weiße Mundnasenschutzmaske. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell