POL-IZ: 221205.1 Heide: Zwei Einbrüche am frühen Abend

Heide (ots)

Am vergangenen Freitag ist es am frühen Abend zu zwei Einbrüchen in Heide gekommen. In einem der Fälle störte eine heimkehrende Bewohnerin die Täter, die daraufhin fluchtartig das Gebäude verließen. Bei ihnen handelte es sich um drei männliche Personen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Bewohnerin eines Hauses in der Dr.-Lammers-Straße verließ ihr Zuhause am Morgen gegen 10.00 Uhr. Als die Dame gegen 18.30 Uhr heimkehrte, musste sie feststellen, dass Einbrecher über die Terrassentür in das Objekt eingedrungen waren und eine Brosche sowie eine Armbanduhr entwendet hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte sich die Tat kurz vor der Rückkehr der Frau ereignet haben. Der Wert des Stehlguts liegt bei 500 Euro, die Höhe des angerichteten Sachschadens bei etwa 3.000 Euro.

Ein möglicher Zusammenhang besteht zu einem weiteren Einbruch, der sich gegen 18.40 Uhr in der Landvogt-Johannsen-Straße ereignete. Hier beobachteten Einbrecher vermutlich die Bewohner, wie sie ihr Haus verließen und stiegen dann über eine Tür in das Gebäude ein. Als die Tochter wenig später mit ihrem Hund das Einfamilienhaus betrat, schlug der Vierbeiner bellend Alarm und drei Männer verließen rasch das Objekt in unbekannte Richtung. Beute machten die Diebe keine. Laut dem Mädchen war einer der Einbrecher mit einer grauen, einer mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

