Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Keine Verletzten bei Zimmerbrand im Mehrparteienhaus

Osnabrück (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am späten Donnerstabend (23.50 Uhr) zu einem Mehrparteienhaus in die Sutthauser Straße aus, nachdem dort das Zimmer einer Gemeinschaft für Betreutes Wohnen in Brand geraten war. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, sodass niemand verletzt wurde. Das Feuer wurde durch die Osnabrücker Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Sutthausen erfolgreich bekämpft. Die brandbetroffene Wohnung im ersten Obergeschoss war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Ebenfalls nicht unerheblich beschädigt wurde die darunterliegende Wohnung im Erdgeschoss. Die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück kümmerte sich rasch um eine alternative Schlafmöglichkeit für die Betroffenen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Brandursache dauern derzeit an. Hierfür wurde die betroffene Wohnung von den Brandermittlern beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell