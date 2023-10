Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vier Fahrräder bei Raddieben sichergestellt - Eigentümer gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend gelang es einer Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau zwei Fahrraddiebe in der Mannheimer Innenstadt festzunehmen. Die 24-Jährige und der 35-Jährige, beide polizeilich bereits mehrfach auffällig gewesen, wurden im Bereich des Quadrats J5 einer Kontrolle unterzogen, wobei sich herausstellte, dass sie zwei mitgeführten Fahrräder kurz zuvor entwendet hatten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich an deren Wohnanschrift im Stadtteil Neckarau zwei weitere gestohlene Fahrräder befanden. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, durften die beiden Diebe wieder gehen. Die vier Räder wurden sichergestellt. Da derzeit die rechtmäßigen Besitzer noch unbekannt sind, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarau die Eigentümer und bittet diese, sich mit einem Eigentumsnachweis am Rheingoldplatz 4 einzufinden.

Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um folgende Modelle:

- Marke: Jamis

Farbe: schwarz

- Marke: Hercules

Farbe: weiß/rot

- Marke: B'TWIN

Farbe: blau

- Marke: Hercules

Farbe: rot/schwarz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell