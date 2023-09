Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Langenhahn (ots)

Am 09.09.2023, gegen 10.15 Uhr kam es in Langenhahn am Zubringer der B255 auf die L281 zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine Fahrzeugführerin beabsichtigte, von dem Zubringer nach links auf die L281 mit Fahrtrichtung Hachenburg abzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW des weiteren Unfallbeteiligten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, eine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L281 für etwa 1 Stunde voll gesperrt.

