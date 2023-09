Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf

Straßenverkehrsgefährdung in Siershahn

Siershahn (ots)

Am Freitag den 08.09.2023 um ca. 20:10 - 20:15 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L313 aus Richtung Siershahn kommend in Fahrtrichtung Wirges. An der Einmündung L303/L313, aus Richtung Ransbach-Baumbach kommend, beabsichtigt ein schwarzer PKW nach rechts in Richtung Wirges abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang nimmt er dem Motorradfahrer die Vorfahrt, sodass dieser eine Vollbremsung durchführen muss und infolge eines Ausweichmanövers im Gegenverkehr auf dem Abbiegefahrstreifen zum Stehen kommt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsvorgang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (02602-9226-0) zu melden.

Insbesondere wird die Fahrzeugführerin eines weißen PKW gesucht, welche von dem schwarzen PKW an o.g. Stelle überholt wurde und sich im Nachgang bei dem Motorradfahrer nach seinem Zustand erkundigt hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell